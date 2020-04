25 aprile a Città di Castello: a 108 anni festeggia con tricolore dal balcone: «Auguri a tutti gli italiani» (Di sabato 25 aprile 2020) Aveva 33 anni quando il 25 aprile del 1945 l’Italia fu liberata dal nazifascismo. Nonna Lisa festeggia ancora quell’anniversario 75 anni dopo, dal balcone di casa sua a Città di Castello. Oggi ha 108 anni la signora Luisa Zappitelli, che ha superato due guerre mondiali. Per questo 25 aprile si è portata in terrazzo la bandiera italiana e drappi tricolore per partecipare all’anniversario della Liberazione dal nazifascimo come le era possibile. April 25, 2020 «Viva l’Italia, viva la Repubblica, Auguri a tutti gli Italiani ed in particolare al presidente Sergio Mattarella. Tutti insieme ce la faremo. Viva il 25 aprile» ha detto nonna Lisa, stando a quanto riferisce il Comune umbro. Il tricolore le era stato donato dal sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta. «Nonna Lisa è per tutti noi ma credo anche per il ... Leggi su open.online 25 aprile - da Nord a Sud “Bella Ciao” risuona nelle città italiane : il flash mob tra i balconi

