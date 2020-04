Webinar SEC – Federcasse: parliamo di lavoro.Continuano le iniziative in preparazione della seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile (Di venerdì 24 aprile 2020) (Roma 24 aprile 2020) - Roma, 24 aprile 2020 Lunedi 27 aprile alle 18.30 si terrà il secondo dei dieci “Webinar” (seminari via web), organizzati da SEC (Scuola di Economia Civile) in collaborazione con Federcasse, dal titolo “Dialoghi di Economia Civile – Ai tempi del Covid-19”. Con questa iniziativa si intende offrire uno spazio di approfondimento e riflessione sugli impatti che l'emergenza sanitaria ha sulla nostra vita di tutti i giorni. Con una attenzione particolare ai riflessi di carattere sociale ed economico, consapevoli che, nella fase della ripresa, molti paradigmi che si pensavano stabili e sicuri – rivelatisi in realtà fragili – avranno necessità di una profonda revisione. Dopo il primo appuntamento, del 18 aprile scorso, che ha avuto per tema “Tra vecchie e nuove regole. Per una nuova grammatica ... Leggi su liberoquotidiano Il Decreto Cura Italia spiegato a imprese e lavoratori. Domani il secondo webinar di Cifa per il #IlLavoroContinua su ammortizzatori sociali e altre misure economiche (Di venerdì 24 aprile 2020) (Roma 24 aprile 2020) - Roma, 24 aprile 2020 Lunedi 27 aprile alle 18.30 si terrà il secondo dei dieci “” (seminari via web), organizzati da SEC (Scuola di Economia Civile) in collaborazione con, dal titolo “Dialoghi di Economia Civile; Ai tempi del Covid-19”. Con questa iniziativa si intende offrire uno spazio di approfondimento e riflessione sugli impatti che l'emergenza sanitaria ha sulla nostra vita di tutti i giorni. Con una attenzione particolare ai riflessi di carattere sociale ed economico, consapevoli che, nella fase della ripresa, molti paradigmi che si pensavano stabili e sicuri; rivelatisi in realtà fragili; avranno necessità di una profonda revisione. Dopo il primo appuntamento, del 18 aprile scorso, che ha avuto per tema “Tra vecchie e nuove regole. Per una nuova grammatica ...

FPalazzari : RT @Ethicas1: MT Dialoghi di Economia Civile ai tempi del #COVID19 ciclo di webinar organizzato da @SEC_Loppiano… - Ethicas1 : MT Prende il via Dialoghi di Economia Civile ai tempi del #COVID19 ciclo di webinar organizzato da @SEC_Loppiano… - comuniwelcome : RT @FedercasseBCC: ?? Prende il via Dialoghi di Economia Civile ai tempi del #COVID19 ciclo di webinar organizzato da @SEC_Loppiano con l… - Cibbi61 : RT @FedercasseBCC: ?? Prende il via Dialoghi di Economia Civile ai tempi del #COVID19 ciclo di webinar organizzato da @SEC_Loppiano con l… - fondtmillennio : RT @FedercasseBCC: ?? Prende il via Dialoghi di Economia Civile ai tempi del #COVID19 ciclo di webinar organizzato da @SEC_Loppiano con l… -

Ultime Notizie dalla rete : Webinar SEC Webinar SEC – Federcasse: parliamo di lavoro.Continuano le iniziative in preparazione della seconda edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile Adnkronos Webinar SEC – Federcasse: parliamo di lavoro.

Roma, 24 aprile 2020 Lunedi 27 aprile alle 18.30 si terrà il secondo dei dieci “webinar” (seminari via web), organizzati da SEC (Scuola di Economia Civile) in collaborazione con Federcasse, dal titolo ...

Roma, 24 aprile 2020 Lunedi 27 aprile alle 18.30 si terrà il secondo dei dieci “webinar” (seminari via web), organizzati da SEC (Scuola di Economia Civile) in collaborazione con Federcasse, dal titolo ...