Spiagge, i balneari campani: Indicazioni confuse, settore nel caos. E c’è chi ha deciso di non aprire (Di venerdì 24 aprile 2020) Situazione di stallo in campania per gli stabilimenti balneari. Alcuni dei gestori potrebbero arriva decidere di restare chiusi per la stagione estiva. Nel tavolo della scorsa settimana, la Regione ha dato l’ok all’avvio dei lavori di manutenzione e installazione a partire dal 4 maggio, ma ha rimandato alle decisioni del ministero della Salute per le disposizioni da osservare con l’apertura al pubblico, che ogni regione dovrà poi assumere e adattare alle specificità dei territori. “Senza questi chiarimenti i gestori hanno le mani legate – spiega all’AGI il presidente regionale del Sindacato italiano balneari, Marcello Giocondo – si rischia di sprecare soldi e tempo. I nostri livelli nazionali stanno sollecitando il ministero e speriamo di avere notizie per la prossima settimana”. Con questo scenario, gli oltre 100 ... Leggi su ildenaro Bonus vacanze da 300 euro a famiglia. Box in plexiglass sulle spiagge? I balneari : idea folle

I box in plexiglass per gli stabilimenti balneari (e le spiagge libere?) (Di venerdì 24 aprile 2020) Situazione di stallo ina per gli stabilimenti. Alcuni dei gestori potrebbero arriva decidere di restare chiusi per la stagione estiva. Nel tavolo della scorsa settimana, la Regione ha dato l’ok all’avvio dei lavori di manutenzione e installazione a partire dal 4 maggio, ma ha rimandato alle decisioni del ministero della Salute per le disposizioni da osservare con l’apertura al pubblico, che ogni regione dovrà poi assumere e adattare alle specificità dei territori. “Senza questi chiarimenti i gestori hanno le mani legate – spiega all’AGI il presidente regionale del Sindacato italiano, Marcello Giocondo – si rischia di sprecare soldi e tempo. I nostri livelli nazionali stanno sollecitando il ministero e speriamo di avere notizie per la prossima settimana”. Con questo scenario, gli oltre 100 ...

alessandra6517 : RT @FmMosca: La Germania ha spiagge, stabilimenti balneari, hotel e discoteche sul mediterraneo? NO ... per ora. Ma non avete ancora capi… - ZanellaRina : RT @FmMosca: La Germania ha spiagge, stabilimenti balneari, hotel e discoteche sul mediterraneo? NO ... per ora. Ma non avete ancora capi… - EZanchini : Roba da pazzi. @dariofrance propone di regalare le concessioni balneari fino al 2033. Senza ne gare ne riforme per… - CorriereRomagna : RIMINI. A breve una norma sulle proroghe delle concessioni balneari al 2033. - - Dadejoey : RT @FmMosca: La Germania ha spiagge, stabilimenti balneari, hotel e discoteche sul mediterraneo? NO ... per ora. Ma non avete ancora capi… -

Ultime Notizie dalla rete : Spiagge balneari Estate 2020: "Nuove concessioni agli stabilimenti balneari e controlli pubblico privati sulle spiagge libere" Il Tirreno Come sarà la nostra estate? Spiagge a numero chiuso, ombrelloni distanziati e costi più alti

Tra le novità ogni spiaggia sarà a numero limitato, gli ombrelloni avranno una netta distanza tra di loro e per rientrare nelle perdite dei potenziali clienti i prezzi saranno inevitabilmente più alti ...

Spiagge: da Jesolo a Bibione tutto pronto per ripartire, ma piovono solo disdette

VENEZIA - È tutto pronto per non...riaprire. Perchè sì, ci sono le ruspe al lavoro in spiaggia, gli operai che riparano i danni delle mareggiate di novembre, quelli ...

Tra le novità ogni spiaggia sarà a numero limitato, gli ombrelloni avranno una netta distanza tra di loro e per rientrare nelle perdite dei potenziali clienti i prezzi saranno inevitabilmente più alti ...VENEZIA - È tutto pronto per non...riaprire. Perchè sì, ci sono le ruspe al lavoro in spiaggia, gli operai che riparano i danni delle mareggiate di novembre, quelli ...