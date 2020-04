Somma Vesuviana, il conteggio dei positivi nella clinica sale a 22 (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Alla clinica di Somma Vesuviana il numero dei positivi sale a 22 su 500 tamponi eseguiti. Non ci sono cittadini sommesi. Si tratta del risultato definitivo. Per quanto riguarda la città di Somma il totale dei contagiati è di 25 di cui attualmente 17 positivi. Rinnovo l’appello chiaro a non uscire di casa se non per motivi di necessità“. Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. L'articolo Somma Vesuviana, il conteggio dei positivi nella clinica sale a 22 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Somma Vesuviana - Clinica Santa Maria del Pozzo. Il sindaco : 8 nuovi casi positivi

