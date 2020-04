"Sia lo Stato a pagare il genitore che sta a casa con i figli": la proposta di Sala (Di venerdì 24 aprile 2020) “pagare uno dei due genitori che sta a casa” per prendersi cura dei figli in un momento in cui le scuole sono chiuse per l’emergenza da Covid-19: è la proposta lanciata al governo dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per venire incontro alle esigenze delle famiglie nella fase 2, quando si riprenderà l’attività lavorativa.Il primo cittadino del capoluogo lombardo è Stato interviStato dal leader delle Sardine, Mattia Santori, durante una diretta Instagram. “Come noi ci mettiamo una mano sugli occhi così deve farlo anche il governo”, ha detto riferendosi ai ‘costi’ per sostenere l’emergenza da Covid-19. E ancora: “Secondo me è anche il momento - ha detto Sala - che se i genitori rischiano di dover andare entrambi al lavoro, il costo di uno dei due se lo prenda il governo” in modo ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - va a fare la spesa in tuta ma viene multata : “faceva jogging”. La denuncia di Federica Torti - “Siamo in uno stato di polizia”

Coronavirus - uno studio ‘troppo drammatico’ è stato secretato per evitare il panico. Sicuri che sia così?

Coronavirus - Annarita Pucillo : L’app di Stato per tracciare i contagi? Va bene - purché siano protetti dati personali (Di venerdì 24 aprile 2020) “uno dei due genitori che sta a” per prendersi cura deiin un momento in cui le scuole sono chiuse per l’emergenza da Covid-19: è lalanciata al governo dal sindaco di Milano, Giuseppe, per venire incontro alle esigenze delle famiglie nella fase 2, quando si riprenderà l’attività lavorativa.Il primo cittadino del capoluogo lombardo èintervidal leader delle Sardine, Mattia Santori, durante una diretta Instagram. “Come noi ci mettiamo una mano sugli occhi così deve farlo anche il governo”, ha detto riferendosi ai ‘costi’ per sostenere l’emergenza da Covid-19. E ancora: “Secondo me è anche il momento - ha detto- che se i genitori rischiano di dover andare entrambi al lavoro, il costo di uno dei due se lo prenda il governo” in modo ...

CarloCalenda : Hai incontrato il primo. A inizio Gov. avevo cca 850.000 euro da parte. Sono stato un anno e più senza lavorare,per… - AmbCina : Che questo #coronavirus sia stato creato in laboratorio a #Wuhan è 'una visione complottista che non ha niente a ch… - dellorco85 : Leggo da agenzie che Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca con oltre 100.000 dipendenti, pare rischi il… - ludovicasskarma : RT @literalbepi: Però boh, lo Stato è - o almeno, dovremmo far sì che sia - l'organo che protegge la nostra identità, non quello che ti leg… - lausordo : @simonasiri Ma certo sono i contatti perché Milano? Qui penso che l’inquinamento sia stato d’aiuto. -