Se i gatti scomparissero dal mondo | in arrivo il remake USA tratto dal libro

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il romanzo Se idalscritto da Kawamura Genki diventerà un film girato in inglese. Se idal, il romanzo scritto da Kawamura Genki, potrebbe diventare un film grazie a Sony Pictures che sta sviluppando il progetto in inglese. La storia è già stata portata sul grande schermo nel 2016 con un lungometraggio prodotto in Giappone. La sceneggiatura del film sarà firmata da Kit Steinkellner, creatrice della serie di Facebook Watch Sorry for Your Loss, mentre tra i produttori ci saranno Kawamura, Toho Film e Masi Oka, la star di Heroes. Il protagonista Se idalha al centro un postino che consegna ogni giorno decine di lettere, ma ...