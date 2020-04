matteosalvinimi : Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge. Le promesse… - borghi_claudio : Qualcuno ci ha detto ingenui per aver rispettato il patto di portare solo la metà dei Parlamentari a turno in aula… - Rinaldi_euro : CONSIGLIO D'EUROPA: UN FLOP IMMAGINABILE E VI DIRANNO CHE E' STATO UN SUCCESSO. Quando non arriveranno i soldi capi… - ProfiloAndrea : RT @VittorioBanti: Cari amici di Twitter, ecco il #threadpersonale. Non avrei voluto farlo, io sono una persona piuttosto riservata, però m… - MonicaMofanta : RT @FmMosca: Sono stufo di leader improponibili. Ogni mattina mi sveglio ed ho la responsabilità morale di prendere decisioni in modo che c… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo 25 aprile, come sempre Liberazione (e non solo dal Covid-19) Il Fatto Quotidiano Non solo Twitter e Facebook, Tuttonapoli è anche su Instagram: clicca e seguici!

Non solo Facebook e Twitter, Tuttonapoli.net è anche su Instagram con un nuovo profilo. Vi mostreremo scatti inediti realizzati dai nostri inviati, ma anche dirette con la redazione e tanto altro.

E dal remoto arrivò la cura

Non solo dal punto di vista numerico perché molti studenti lavoratori ora hanno più tempo da dedicare allo studio, ma anche dal punto di vista della cooperazione e della partecipazione, nonché della ...

Non solo Facebook e Twitter, Tuttonapoli.net è anche su Instagram con un nuovo profilo. Vi mostreremo scatti inediti realizzati dai nostri inviati, ma anche dirette con la redazione e tanto altro.Non solo dal punto di vista numerico perché molti studenti lavoratori ora hanno più tempo da dedicare allo studio, ma anche dal punto di vista della cooperazione e della partecipazione, nonché della ...