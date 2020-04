Mortal_Social è OUT!

(Di venerdì 24 aprile 2020) Oggi va di moda esporre la propria vita sui social network. Radiocronache corredate da fotografie. Ma chi si gode la vita non dovrebbe essere fuori a viversela? E non dovrebbe quindi avere tutto il tempo (nemmeno il pensiero!) di mettersi a twittare, a riguardo? E’ come voler scattare una fotografia in un momento clou. Riconosco che un fotografo mi direbbe che è esattamente la ragione della sua vita (a questo proposito vorrei che un fotografo mi smentisse/non farlo!). Per quanto ammetto che alla postuma mi farebbe un gran piacere rivivere ricordi sdruciti e dimenticati… No, il paragone con il fotografo non regge; probabilmente lui ricava piacere e soddisfazione dal vedere la sua opera di attesa infinita, compiuta in un solo istante perfetto. Un essere umano dovrebbe ricavarlo invece dalla sua presenza nell’opera in quanto attore. E’ vero, da quando lo ...

Chiara Ferragni ha lanciato sul suo e-shop la sua nuova tuta (realizzata in collaborazione con la Champion). Il prezzo per la felpa e i pantaloni è di oltre 430 euro, e sul sito sarebbe andata in sold ...