Lutto in casa Bologna: morto l’ex presidente Giuseppe Gazzoni Frascara (Di venerdì 24 aprile 2020) Lutto in casa Bologna: è scomparso all’età di 85 anni Giuseppe Gazzoni Frascara. presidente del club dal 1993 al 2005 Lutto in casa Bologna e nel mondo del calcio. È mancato all’età di 85 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, presidente del club rossoblù dal 1993 al 2005. Un mese fa aveva raccontato di essere stato ricoverato in ospedale per 25 giorni a causa di una broncopolmonite. Dal 2014 era presidente onorario del club. Il comunicato del club. «È scomparso questa mattina all’età di 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, nostro presidente Onorario, alla guida del Club dal giugno 1993 al settembre 2005.Protagonista dell’operazione di salvataggio con cui acquistò il Bologna dopo l’onta del fallimento, ha ricostruito società e squadra, riconquistando in breve tempo la massima serie (vittorie ... Leggi su calcionews24 Calcio in lutto - morto a soli 22 anni mentre si allenava a casa : “Stroncato da un infarto”

Mondo dello spettacolo in lutto - si è tolta la vita a 33 anni : trovata morta in casa dopo diversi giorni

Lutto in casa Real Madrid - muore ex calciatore : “Aveva vinto due campionati e una Coppa” [NOME e DETTAGLI] (Di venerdì 24 aprile 2020)in: è scomparso all’età di 85 annidel club dal 1993 al 2005ine nel mondo del calcio. È mancato all’età di 85 annidel club rossoblù dal 1993 al 2005. Un mese fa aveva raccontato di essere stato ricoverato in ospedale per 25 giorni a causa di una broncopolmonite. Dal 2014 eraonorario del club. Il comunicato del club. «È scomparso questa mattina all’età di 84 anni, nostroOnorario, alla guida del Club dal giugno 1993 al settembre 2005.Protagonista dell’operazione di salvataggio con cui acquistò ildopo l’onta del fallimento, ha ricostruito società e squadra, riconquistando in breve tempo la massima serie (vittorie ...

LAROMA24 : Bologna, lutto in casa rossoblu: addio all'ex presidente Gazzoni Frascara #AsRoma - inthehatterslab : divertente come un casuale venerdì sera sia diventato il momento dove affronto il lutto del mio gatto che non torna… - Lavitadelpopolo : E' morto don Giancarlo Teso, il lutto del collegio Pio X e della Casa del clero - tristezzavaria : La palestra dove sono cresciuta e dove per anni ho vissuto momenti indescrivibili fino a diventare insegnate ha chi… - Patty_Rose_L : RT @Lulu79955474: @Acidelius Sono figlia di un vero partigiano che aveva offerto la sua vita per la patria e che ora si rivolta nella bara… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto casa Coronavirus, lutto in casa amaranto: muore la mamma di Antonio Filippini IL TELEGRAFO Livorno Lutto in casa Bologna: morto l’ex presidente Giuseppe Gazzoni Frascara

Lutto in casa Bologna: è scomparso all’età di 85 anni Giuseppe Gazzoni Frascara. Presidente del club dal 1993 al 2005 Lutto in casa Bologna e nel mondo del calcio. È mancato all’età di 85 anni ...

Ragazzo di 26 anni trovato morto in casa, da giorni aveva la febbre alta

Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto giovedì mattina nella sua casa di via Bertora, traversa di via Assarotti ... Asl3 Genova specifica quanto segue nel rispetto della persona e sottolineando ...

Lutto in casa Bologna: è scomparso all’età di 85 anni Giuseppe Gazzoni Frascara. Presidente del club dal 1993 al 2005 Lutto in casa Bologna e nel mondo del calcio. È mancato all’età di 85 anni ...Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto giovedì mattina nella sua casa di via Bertora, traversa di via Assarotti ... Asl3 Genova specifica quanto segue nel rispetto della persona e sottolineando ...