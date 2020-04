Liegi-Bastogne-Liegi: il poker leggendario di Moreno Argentin, il signore delle cotes (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo Eddy Merckx, dall’alto della sua cinquina, soltanto due uomini sono riusciti ad ottenere il tanto ambito poker alla Liegi-Bastogne-Liegi. Uno è Alejandro Valverde, ancora in lizza per raggiungere il record man Merckx, e l’altro è un italiano, Moreno Argentin. Vero e proprio specialista delle corse delle Ardenne, con all’attivo anche tre vittorie alla Freccia Vallone, il veneto, campione del mondo a Colorado Springs nel 1986, ruppe il ghiaccio alla Doyenne nel 1985, per poi bissare con un capolavoro tattico nel 1986, ed ottenere il tris nel 1987. Il poker arrivò nel 1991, zittendo tutti i belgi e il rivale di sempre Claude Criquelion. 1985 Una corsa regolare per i suoi primi 200 chilometri, con una delle solite fughe, ma non di certo preoccupante. I big erano pronti a spodestare il campione in carica, Sean Kelly. Così, nella fase ... Leggi su oasport Liegi-Bastogne-Liegi 1982 : l’impresa della carriera di Silvano Contini. Digiuno italiano interrotto dopo 17 anni

