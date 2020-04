La Fase 2 dei bambini avrà regole a seconda della fascia di età: «Sono meno colpiti ma contagiosi» (Di venerdì 24 aprile 2020) Sul Giornale le parole di Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e direttore di Pediatria generale e malattie infettive all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Fa parte del Comitato tecnico scientifico che aiuta il Governo e si esprime su come potrà essere la Fase 2 per bambini e ragazzi. «Bisogna adottare tutta la prudenza possibile. Non sappiamo mai a quali rischi Sono esposti gli altri, non sappiamo se Sono in una Fase dell’infezione in cui non hanno sintomi ma posSono contagiare gli altri, non sappiamo se quel bambino che gioca con l’amichetto abbia un nonno a casa e se questo bambino poi possa infettare il nonno». Saranno fondamentali, per lui, le mascherine, soprattutto per il prossimo anno scolastico, dai tre anni in su. «Il loro uso andrà regolamentato. Ma se un bambino sta all’aria aperta ... Leggi su ilnapolista Regola dei 6 secondi e fase 2 coronavirus perché è importante

Coronavirus - smog a Roma su del 30% mentre crolla in tutto il mondo. Domani via al test Fase 2 dei trasporti

Coronavirus - Roma si prepara alla fase 2 : domani parte la sperimentazione sui trasporti pubblici con ingressi contingentati e monitoraggio dei flussi di passeggeri (Di venerdì 24 aprile 2020) Sul Giornale le parole di Alberto Villani, presidenteSocietà italiana di pediatria e direttore di Pediatria generale e malattie infettive all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Fa parte del Comitato tecnico scientifico che aiuta il Governo e si esprime su come potrà essere la2 pere ragazzi. «Bisogna adottare tutta la prudenza possibile. Non sappiamo mai a quali rischiesposti gli altri, non sappiamo sein unadell’infezione in cui non hanno sintomi ma poscontagiare gli altri, non sappiamo se quel bambino che gioca con l’amichetto abbia un nonno a casa e se questo bambino poi possa infettare il nonno». Saranno fondamentali, per lui, le mascherine, soprattutto per il prossimo anno scolastico, dai tre anni in su. «Il loro uso andrà regolamentato. Ma se un bambino sta all’aria aperta ...

repubblica : ?? Coronavirus, la federazione dei medici lombardi contro la Regione: 'Piano per fase 2 inconsistente, nessuna anali… - berlusconi : Ho partecipato alla riunione con i responsabili dei 29 dipartimenti di @forza_italia guidati dal responsabile nazio… - LiaQuartapelle : Tutti hanno fatto errori all’inizio dell’epidemia, un evento inatteso per il quale si era impreparati. Da lombarda… - ledimiche : RT @Lavialibera: ??Molti dei dispositivi di protezione contro il coronavirus sono finiti in mare o abbandonati per strada. Il ministro @Serg… - napolista : La Fase 2 dei bambini avrà regole a seconda della fascia di età: «Sono meno colpiti ma contagiosi» Via libera alla… -