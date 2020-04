Inail | in calo incidenti sul lavoro | -21 | 7% per quelli mortali

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Teleborsa) – Calano glisul, a partire dacon esiti, anche e sopratutto a causa del lockwdown e della chiusura di molte attività lavorative a seguito dell’emergenza coronavirus. Lo rende noto l’. In dettaglio le denunce di infortunio sulpresentate all’Istituto nei primi tre mesi dell’anno sono state 130.905 (-16,9% rispetto allo stesso periodo del 2019), 166 delle quali con esito mortale (-21,7%). In diminuzione le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 14.101 (-11,3%). “I dati sono fortemente influenzati dall’emergenza Coronavirus, che in marzo ha portato alla sospensione di molte attività lavorative su tutto il territorio nazionale”, ha specificato l’, aggiungendo che si trattai di numeri “provvisori e il loro confronto richiede cautele, ...