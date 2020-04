Il presidente sogna in grande: “Voglio portare in squadra Balotelli ed Ibrahimovic” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Stiamo trattando, cercando di costruire un Vasco da sogno. Balotelli e Ibrahimovic hanno lo stesso agente. Ibra sarebbe un obiettivo più audace ma non dobbiamo tanto focalizzarci su quale grande giocatore verrà preso quanto sul fatto che porteremo dei grandi campioni. Se non è uno, sarà l’altro”. Parole del presidente del Vasco da Gama, Luiz Roberto Siano, a Fox Sport Brasil. L’avvocato di 51 anni è candidato alle elezioni presidenziali di novembre ma guarda già oltre, alla squadra che vorrà costruire per il 2021, con grandi nomi dall’Europa. Milan, Ibrahimovic glissa sul futuro: “Il contratto? Vedremo come finisce…” Ibrahimovic, il fiuto d’attaccante è rimasto uguale: il VIDEO del gol con l’Hammarby in amichevoleL'articolo Il presidente sogna in grande: ... Leggi su calcioweb.eu «Al tavolo solo con mascherina e prenotazione. E bisogna firmare la liberatoria». L'intervista con il vicepresidente Epam

Martin Schulz - ex presidente del Parlamento europeo : "Vi spiego perché bisogna sostenere l'Italia"

