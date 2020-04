Gestione Rai senza trasparenza. Salta il voto di censura a Foa in Cda. I consiglieri Laganà e Borioni all’attacco sul caso Conte. Ma in Consiglio mancano i numeri per la spallata (Di venerdì 24 aprile 2020) Un confronto aspro e serrato, racconta chi ha assistito, quello andato in scena ieri durante il Cda di Viale Mazzini. Da una parte i consiglieri Rita Borioni e Riccardo Laganà, dall’altra il presidente Marcello Foa, oramai sempre più inviso a buona parte della maggioranza di governo e del Cda. Al centro della querelle il caso della conferenza stampa in diretta televisiva del 10 aprile scorso del premier Giuseppe Conte e le successive lettere del presidente della Vigilanza ai Alberto Barachini. Secondo quanto ricostruito anche dall’AdnKronos, i consiglieri Rita Borioni e Riccardo Laganà hanno stigmatizzato la scelta del presidente della Rai Marcello Foa di “non condividere nell’immediato e cioè l’11 aprile il contenuto della missiva di Barachini per poter valutare in un Cda convocato ad hoc la richiesta specifica e di non aver ... Leggi su lanotiziagiornale Monte di Procida - un convegno per la gestione del sovraindebitamento (Di venerdì 24 aprile 2020) Un confronto aspro e serrato, racconta chi ha assistito, quello andato in scena ieri durante il Cda di Viale Mazzini. Da una parte iRita Borioni e Riccardo Laganà, dall’altra il presidente Marcello Foa, oramai sempre più inviso a buona parte della maggioranza di governo e del Cda. Al centro della querelle il caso della conferenza stampa in diretta televisiva del 10 aprile scorso del premier Giuseppe Conte e le successive lettere del presidente della Vigilanza ai Alberto Barachini. Secondo quanto ricostruito anche dall’AdnKronos, iRita Borioni e Riccardo Laganà hanno stigmatizzato la scelta del presidente della Rai Marcello Foa di “non condividere nell’immediato e cioè l’11 aprile il contenuto della missiva di Barachini per poter valutare in un Cda convocato ad hoc la richiesta specifica e di non aver ...

