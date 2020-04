Coronavirus: Pd, ‘bene intesa governo-parti sociali su misure sicurezza’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “è fondamentale l’accordo raggiunto oggi tra governo e parti sociali sull’integrazione al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Lo sottolinea Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.“Per la ripresa delle attività produttive in tutto il paese, serve innanzitutto garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il protocollo prevede, oltre alle misure di sicurezza per garantire gli adeguati livelli di protezione, anche l’utilizzo degli ammortizzatori sociali che permettono la sospensione delle attività, in attese che le aziende possano adeguarsi agli standard di sicurezza richiesti e la possibilità di ricorrere al lavoro agile. L’accordo siglato, per il quale come ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Amendola - ‘bene Recovery Fund - ora chiudere entro giugno’**

