Coronavirus | Fontana a Sala | ‘Regione lavora per riaperture in sicurezza’

(Di venerdì 24 aprile 2020) Milano, 24 apr. (Adnkronos) – “Il sindaco di Milano mi ha scritto una lettera formale per chiedere una serie di informazioni e dati relativi alla città, cui seguirà oggi la risposta formale, com’è ovvio. Poi svolge un ragionamento più ‘politico’ sui social citando stime epidemiologiche più ampie benché non ancora confermate da dati ufficiali. Tutti noi siamo impegnati a valutare la opportunità di possibilialla luce delle regole di sicurezza individuale e collettiva che vengono indicate”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio. “è il lavoro che si sta svolgendo nelle cabine di regia sia regionale che nazionale, in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità. Se la preoccupazione del sindaco è finalizzata a stabilire ...

D – Eppure il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato che rifarebbe tutto quello che ha fatto in questi ... Si ripensi la medicina territoriale come un valore da difendere, magari ...L’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Piemonte non sembra avere alcuna voglia di rallentare mentre la Regione e il suo presidente spingono per la riapertura come Fontana in Lombardia.