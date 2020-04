Coronavirus | dopo due mesi ormai ci possiamo rendere conto di un’amara verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) In questa fase di passaggio dalla cosiddetta fase 1 alla fase 2 dell’emergenzache per tutti noi in Italia, al netto dei morti e di chi è ancora gravemente ammalato o sofferente, ha comportato quasi duedi auto-reclusione e di compressione del nostro spazio vitale, temo checominciare a rendercidi un’amara verità. E cioè di quanto sembri lontano e al momento impraticabile il superamento di quella “normalità” che ci ha portato esattamente dove ci troviamo ora e che è la precondizione per non riprodurre in breve tempo una situazione analoga. Rifiutare la falsa ripartenza all’insegna del “come prima più di prima” e cioè di “un consumismo sfrenato e di un liberalismo ingiusto e predatorio” che ha il suo fondamento nel progressivo consumo di territorio e ...