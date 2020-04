Concorso Magistratura 2020, 310 posti: rinviato diario prove scritte al 24 Luglio (Di venerdì 24 aprile 2020) rinviato il diario delle prove scritte del Concorso Ministero Giustizia per 301 posti di magistrato ordinario: della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 Marzo 2020 l’avviso che proroga la pubblicazione al 24 Luglio. Il Ministero ha annunciato la sospensione della correzione degli elaborati, in quanto le operazioni non sono idonee alle misure preventive per fermare il contagio da Coronavirus. Il bando, che ha dato il via al Concorso Magistratura 2020, riporta indicazioni sulla partecipazione e sull’iter di selezione. Nei successivi paragrafi ci concentreremo sui requisiti richiesti, sulle prove e le relative materie. Quando ripartono i concorsi dopo il Coronavirus Concorso Magistratura 2020: requisiti Gli aspiranti candidati entro il termine ultimo di avviamento a selezione, fissato per il 19 Dicembre 2019, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza ... Leggi su leggioggi Concorso Magistratura 2020 - 310 posti : diario prove il 24 Aprile (Di venerdì 24 aprile 2020)ildelledelMinistero Giustizia per 301di magistrato ordinario: della Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 Marzol’avviso che proroga la pubblicazione al 24. Il Ministero ha annunciato la sospensione della correzione degli elaborati, in quanto le operazioni non sono idonee alle misure preventive per fermare il contagio da Coronavirus. Il bando, che ha dato il via al, riporta indicazioni sulla partecipazione e sull’iter di selezione. Nei successivi paragrafi ci concentreremo sui requisiti richiesti, sullee le relative materie. Quando ripartono i concorsi dopo il Coronavirus: requisiti Gli aspiranti candidati entro il termine ultimo di avviamento a selezione, fissato per il 19 Dicembre 2019, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza ...

