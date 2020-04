Alberto Angela choc nel 2002 sono stato rapito (Di venerdì 24 aprile 2020) Alberto Angela ha rischiato la vita ha raccontato di aver vissuto una brutta avventura qualche anno fa, proprio mentre insieme a una troupe televisiva si trovava fuori per lavoro in Niger. In un’intervista al settimanale “DiPiù” ha raccontato di aver rischiato di morire: «sono stato sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato. Oggi sono qui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro». Alberto Angela ha spiegato di essersi recato nel deserto tra il Niger e l’Algeria per girare una puntata di Ulisse II: «Dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal quale sono usciti tre individui con turbante e occhiali da sole, ma anche con kalashnikov e pistole ... Leggi su people24.myblog “Sono stato picchiato e sequestrato” : Alberto Angela rompe il silenzio sul suo passato

Alberto Angela choc : «Nel 2002 sono stato rapito e ho rischiato la vita»

Alberto Angela racconta il suo dramma : “Ho rischiato di morire” (Di venerdì 24 aprile 2020)ha rischiato la vita ha raccontato di aver vissuto una brutta avventura qualche anno fa, proprio mentre insieme a una troupe televisiva si trovava fuori per lavoro in Niger. In un’intervista al settimanale “DiPiù” ha raccontato di aver rischiato di morire: «sequestrato e picchiato da criminali nel Niger. Ho temuto davvero di non rivedere più mia moglie. Poi per fortuna mi hanno liberato. Oggiqui a raccontare quello che mi è successo e, nonostante la grande paura, non ho smesso di svolgere con grande passione il mio lavoro».ha spiegato di essersi recato nel deserto tra il Niger e l’Algeria per girare una puntata di Ulisse II: «Dal nulla è uscito un veicolo velocissimo, dal qualeusciti tre individui con turbante e occhiali da sole, ma anche con kalashnikov e pistole ...

sissiago : @stellifernox @sherlockify Ma che bello il santino di Alberto Angela ?? - Anders967 : @enricocolosimo Non eccediamo ?? Tuttavia proprio l’altra sera, reduce da una call avente ad oggetto il corpus epigr… - Paolsbrosiosmil : @hyipsteria Looo sooo mi piaceva far vedere che Alberto Angela mi ha insegnato qualcosa - KontroKulturaa : 'Sono stato picchiato e sequestrato': Alberto Angela rompe il silenzio sul suo passato - - 2daysi5 : io sotto shook nel leggere che alberto angela è stato rapito e picchiato in Niger??? -