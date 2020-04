25aprile | da Erbstein a Callegari | il 7° posto in A della Lucchese sotto il fascismo con

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 aprile 2020) Non è facile essere antifascisti nella Lucca degli anni del regime. La città – direttamente o indirettamente – è stata governata dal 1922 al 1932 dal federale Carlo Scorza, una delle personalità più importanti delintransigente. La città ha una delle sezioni fasciste più forti d’Italia. In Toscana, per numero di iscritti, davanti a Lucca c’è soltanto la sezione di Firenze. Non è facile essere antifascisti, in particolare, nel 1936. Pochi mesi prima Benito Mussolini ha proclamato l’Impero, facendo salire in maniera esponenziale la propria popolarità e il furore patriottico in tutto il Paese. Eppure è propriola Torre delle Ore che prende forma la squadra più dichiaratamente antifascistaSerie A durante il Ventennio: la. A guidarla un ungherese di ...