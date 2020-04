Volley, cancellata la stagione europea: non si recupererà la Champions League, trofei non assegnati (Di giovedì 23 aprile 2020) La stagione europea 2019-2020 è definitivamente cancellata per quanto riguarda il Volley. La CEV ha inviato oggi una lettera ai club coinvolti e alle varie Federazioni in cui ha comunicato che non verrà assegnato alcun trofeo: tutte le competizioni si devono considerare concluse senza alcun vincitore. Champions League, CEV Cup, Challenge Cup (ovviamente per entrambi i sessi) terminano senza poter disputare la fase conclusiva e assegnare i titoli. Le varie manifestazioni erano rimaste in sospeso a inizio marzo a causa della pandemia, si era parlato di recuperarle a ottobre-novembre ma la Federazione europea è arrivata a questa amara conclusione. Un peccato perché le squadre italiane erano messe benissimo: Civitanova si era già qualificata alle semifinali maschili di Champions League, Perugia aveva vinto l’andata dei quarti, Trento dovuta disputare ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 aprile 2020) La2019-2020 è definitivamenteper quanto riguarda il. La CEV ha inviato oggi una lettera ai club coinvolti e alle varie Federazioni in cui ha comunicato che non verrà assegnato alcun trofeo: tutte le competizioni si devono considerare concluse senza alcun vincitore., CEV Cup, Challenge Cup (ovviamente per entrambi i sessi) terminano senza poter disputare la fase conclusiva e assegnare i titoli. Le varie manifestazioni erano rimaste in sospeso a inizio marzo a causa della pandemia, si era parlato di recuperarle a ottobre-novembre ma la Federazioneè arrivata a questa amara conclusione. Un peccato perché le squadre italiane erano messe benissimo: Civitanova si era già qualificata alle semifinali maschili di, Perugia aveva vinto l’andata dei quarti, Trento dovuta disputare ...

Le stelle dell’Imoco Volley Conegliano hanno sottolineato come il club veneto sia uno dei più delusi dalla decisione di chiudere anticipatamente la stagione. Lo ha spiegato bene Moky, il libero della ...

Elisabetta Curti: «Il momento è difficile, ma la Gas Sales vuole fare un ulteriore passo avanti. Superlega a porte chiuse? Spero di no»

Io sono dell’idea che lo sport, e nello specifico il volley, abbia anche una funzione sociale. Il raduno estivo al PalaBanca era diventato un appuntamento fisso per ritrovarci tutti insieme, una data ...

