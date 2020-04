TOTTI | MIO FIGLIO ALLA LAZIO? CI PENSEREI Battuta dell' ex capitano divide i tifosi

OfficialASRoma : Xavier Elci lavora come tirocinante di ortopedia all’Hospital Roosevelt in Guatemala. “Sono tifoso giallorosso da s… - Sport_Mediaset : #Roma, #Totti in diretta social: 'Mio figlio alla #Lazio? Ci penserei...' Frase shock del Pupone, che però precisa:… - Corriere : L’infermiera di Varese e la scritta «Totti 10» sulla tuta anti Covid - infoitsport : Totti: 'Da piccolo potevo andare alla Lazio. Mio figlio in biancoceleste? Ci penserei' - GiovRss : RT @PagineRomaniste: #Totti: 'Se la Lazio chiamasse mio figlio? Io ci penserei, Cristian non si mette neanche a sedere' #ASRoma #Lazio ht… -

TOTTI MIO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : TOTTI MIO