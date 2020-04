Rita Dalla Chiesa, lungo sfogo inaspettato: “Non amo chi divide l’Italia” (Di giovedì 23 aprile 2020) Rita Dalla Chiesa si indigna e si sfoga sui social: “Ho un grande miscuglio di italianità, nel mio sangue” Stanno facendo il giro della penisola le parole ingiuriose del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali. E là dove arrivano trovano, nella maggior parte dei casi, lo sdegno di chi le ascolta. Pochi minuti fa Rita Dalla Chiesa, in un lungo post condiviso attraverso il proprio profilo Facebook, ha voluto dare voce al suo sdegno, subito dopo aver riportato, sottoscrivendolo, il comunicato del Presidente della Regione Calabria: Ho un grande miscuglio di italianità, nel mio sangue. E ne vado orgogliosa. Non amo chi divide l’Italia. Pregi e difetti ne abbiamo tutti, da Nord a Sud. La giornalista e conduttrice televisiva ricorda di essere nata a Casoria, in provincia di Napoli; di avere un fratello che abita a ... Leggi su lanostratv Rita Dalla Chiesa difende Yari Carrisi da Barbara D’Urso : “È una bufala…”

Mattino 5 - Rita Dalla Chiesa perde la pazienza con Francesco Vecchi : “Non voglio essere tutelata…” (Di giovedì 23 aprile 2020)si indigna e si sfoga sui social: “Ho un grande miscuglio di italianità, nel mio sangue” Stanno facendo il giro della penisola le parole ingiuriose del direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri nei confronti dei meridionali. E là dove arrivano trovano, nella maggior parte dei casi, lo sdegno di chi le ascolta. Pochi minuti fa, in unpost condiviso attraverso il proprio profilo Facebook, ha voluto dare voce al suo sdegno, subito dopo aver riportato, sottoscrivendolo, il comunicato del Presidente della Regione Calabria: Ho un grande miscuglio di italianità, nel mio sangue. E ne vado orgogliosa. Non amo chil’Italia. Pregi e difetti ne abbiamo tutti, da Nord a Sud. La giornalista e conduttrice televisiva ricorda di essere nata a Casoria, in provincia di Napoli; di avere un fratello che abita a ...

E poi, chiede il demografo Gianpiero Dalla Zuanna, esiste davvero un criterio per definire un anziano ... «Dissento in base alla mia esperienza personale dall'affermazione che "chi loda la vecchiaia ...

Rita Rusic: "Dopo un furto sono andata da uno psichiatra" Per carattere ho una ... In un minuto e 38 secondi mi hanno rubato tutto, dalla cassaforte agli oggetti. Mi sono sentita tanto vulnerabile. La ...

