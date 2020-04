Path of Exile 2 protagonista di un nuovo video diario degli sviluppatori (Di giovedì 23 aprile 2020) Grinding Gear Games ha pubblicato il primo video dietro le quinte per Path of Exile 2, rivelando tra l'altro alcuni nuovi spezzoni di gioco. Questo video si concentra sulla musica ed a parlare è proprio il compositore Kamil Orman-Janowsi che spiega quali sono state le sue ispirazioni per la colonna sonora.Path of Exile 2 promette una serie di brani freschi ed eccezionali. Behind the Music - Act One ci consente di dare uno sguardo alla grafica del prossimo capitolo tanto atteso dai fan. Il gioco introdurrà sette nuovi atti che condivideranno un end-game con l'originale e saranno giocabili insieme alla campagna. Grinding Gear Games ha anche colto l'occasione per revisionare i suoi sistemi di gioco, l'ambientazione, le classi dei personaggi e altro ancora.Path of Exile è stato originariamente pubblicato nell'ottobre 2013 con il plauso della critica. Sin dal suo lancio, ... Leggi su eurogamer Path of Exile si aggiorna con l'arrivo della nuova espansione Delirium

