La FIGC ha deciso | stagione 2019 20 prorogata al 2 agosto

Leggi su 90min

(Di giovedì 23 aprile 2020) ​Giornata ricca di novità per il calcio italiano e internazionale. In attesa di conoscere le disposizioni governative per la ripresa di allenamenti e campionati, quest'oggi sono andate in scena diverse riunioni che hanno permesso di fare ulteriore chiarezza sul futuro. Prima la UEFA ha dettato le linee guida per chiudere laobbligatoriamente entro il 3, valutando anche la possibilità di cambiare in corso d'opera il formato delle competizioni: sempre più concreta, dunque,...