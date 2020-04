Il “nuovo” Uomini e Donne non convince: interviene Barbara Palombelli (Di giovedì 23 aprile 2020) Lunedì scorso, dopo molte settimane di stop dovuto al Coronavirus, è tornato in onda l’appuntamento pomeridiano di canale 5. Uomini e Donne, programma ideato da Maria De Filippi, si è dovuto adeguare alle misure restrittive dettate dalla distanza obbligatoria e dal divieto di allontanarsi dal proprio comune di residenza. Tra molti, anche Barbara Palombelli ha voluto complimentarsi con Maria per la nuova versione del programma. Barbara Palombelli:“Maria ha anticipato la tv dei prossimi mesi” La nuova veste di Uomini e Donne ha diviso l’opinione del pubblico. Alcuni sui social hanno apprezzato la novità, altri l’hanno giudicata negativamente. Tuttavia c’è un elemento che ha messo d’accordo tutti. Il pubblico ha riconosciuto l’ingegno di Maria di portare in tv un vecchio programma con un aspetto ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 aprile 2020) Lunedì scorso, dopo molte settimane di stop dovuto al Coronavirus, è tornato in onda l’appuntamento pomeridiano di canale 5., programma ideato da Maria De Filippi, si è dovuto adeguare alle misure restrittive dettate dalla distanza obbligatoria e dal divieto di allontanarsi dal proprio comune di residenza. Tra molti, ancheha voluto complimentarsi con Maria per la nuova versione del programma.:“Maria ha anticipato la tv dei prossimi mesi” La nuova veste diha diviso l’opinione del pubblico. Alcuni sui social hanno apprezzato la novità, altri l’hanno giudicata negativamente. Tuttavia c’è un elemento che ha messo d’accordo tutti. Il pubblico ha riconosciuto l’ingegno di Maria di portare in tv un vecchio programma con un aspetto ...

