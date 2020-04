Il 44% degli italiani dichiara un reddito inferiore ai 15mila euro | rivela il Mef

Leggi su italiasera

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nel momento in cui il governo è chiamato ad ‘una potenza di fuoco’ (leggasi miliardi di), per arginare l’enorme disfatta economica subita dal già traballante nostro Paese, di contro è bene anche individuare ‘chi realmente’ più di tutti ha necessità di essere sostenuto in questa fase dal governo. Premesso che, evasori totali a parte (persone ‘mai censite’ dal fisco), permane anche un’altissima percentuale di individui che continuano are il falso. Come è giusto che sia, il Mef in questi giorni sta cercando di censire le fasce sociali più deboli per poi intervenire in loro aiuto. Metà dei contribuentifino aEbbene, stando a quanto riferito oggi, il 44% dei contribuentihato per il 4% dell’Irpef complessivo, attestandosi su una ...