Gallera: “Rsa incapaci di gestire pazienti Covid. Milano zona rossa? Non serve” (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, Gallera: “Rifarei delibera Rsa. A Milano nessuna zona rossa” L’assessore al Welfare e alla Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus e a rispondere ad alcune domande sulle polemiche arrivate in queste settimane sulla gestione degli anziani all’interno delle Rsa. E’ stato proprio nelle residenze degli anziani che i contagi sono aumentati a dismisura, facendo impennare la curva dei morti in Lombardia, dopo che con una delibera la Regione ha deciso di trasferire lì alcuni pazienti positivi al Covid. Gallera, intervenuto nella trasmissione “Aria Pulita” su 7 Gold, ha ammesso che “forse il modello Rsa non aveva le capacità per la gestione dei pazienti Covid”, ma allo stesso tempo ha annunciato che rifarebbe quella delibera “per il bene ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus,: “Rifarei delibera Rsa. Anessuna” L’assessore al Welfare e alla Sanità della Lombardia, Giulio, è tornato a parlare dell’emergenza Coronavirus e a rispondere ad alcune domande sulle polemiche arrivate in queste settimane sulla gestione degli anziani all’interno delle Rsa. E’ stato proprio nelle residenze degli anziani che i contagi sono aumentati a dismisura, facendo impennare la curva dei morti in Lombardia, dopo che con una delibera la Regione ha deciso di trasferire lì alcunipositivi al, intervenuto nella trasmissione “Aria Pulita” su 7 Gold, ha ammesso che “forse il modello Rsa non aveva le capacità per la gestione dei”, ma allo stesso tempo ha annunciato che rifarebbe quella delibera “per il bene ...

