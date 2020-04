Elena Sofia Ricci | “Violentata quando avevo 12 anni”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 23 aprile 2020): “Violentata12 anni”. Il racconto dell’infanzia dell’attrice ha lasciato tutti senza parole. Ha mantenuto il segreto per non far soffrire sua madre. L’attrice ha confessato qualche tempo fa quello che aveva tenuto dentro di sé per tanti anni. E lo ha fatto in un momento particolarmente difficile per lei a … L'articolo: “Violentata12 anni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com