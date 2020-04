Dispositivi d’accesso vascolare nei pazienti Covid (Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia di Covid-19 sta mettendo a dura prova i sistemi e gli operatori sanitari di tutti i Paesi del mondo, anche per trovare le soluzioni migliori per somministrare in maniera efficace e sicura ai pazienti in terapia intensiva e sub intensiva le terapie e i nutrimenti necessari. Una di queste è l'utilizzo di Dispositivi di accesso venoso, il cosiddetto Picc, un catetere venoso centrale a inserimento periferico. Ne abbiamo parlato con esperti della Siaarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), del GAVeCeLT (Gruppo Aperto di Studio su 'Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) e dell'Ivas (Società Italiana Accessi Vascolari). Alfonso Papa e Luca Brazzi di Siaarti. "Questa scelta - ha spiegato Papa - è stata dovuta soprattutto alla facilità di poter utilizzare questi strumenti e alla non ripetizione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 aprile 2020) La pandemia di-19 sta mettendo a dura prova i sistemi e gli operatori sanitari di tutti i Paesi del mondo, anche per trovare le soluzioni migliori per somministrare in maniera efficace e sicura aiin terapia intensiva e sub intensiva le terapie e i nutrimenti necessari. Una di queste è l'utilizzo didi accesso venoso, il cosiddetto Picc, un catetere venoso centrale a inserimento periferico. Ne abbiamo parlato con esperti della Siaarti (Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva), del GAVeCeLT (Gruppo Aperto di Studio su 'Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine) e dell'Ivas (Società Italiana Accessi Vascolari). Alfonso Papa e Luca Brazzi di Siaarti. "Questa scelta - ha spiegato Papa - è stata dovuta soprattutto alla facilità di poter utilizzare questi strumenti e alla non ripetizione ...

