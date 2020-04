Diodato Fai Rumore raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube (Di giovedì 23 aprile 2020) Diodato il vincitore di Sanremo 2020 raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube Fai Rumore di Diodato, il vincitore di Sanremo 2020, è il terzo video musicale di un brano della settantesima edizione più visto su Youtube dopo Viceversa di Francesco Gabbani, primo in classifica con 34 milioni di visualizzazioni e Musica E il Resto Scompare di Elettra Lamborghini attualmente a quota 31 milioni. Fai Rumore è anche il più visualizzato sul canale di Diodato. “Vita Meravigliosa” ha appena raggiunto 4 milioni di ... Leggi su spettacoloitaliano Diodato Fai Rumore raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube

Show musicale unisce i paesi europei - Diodato rappresenta l'Italia con "Fai rumore"

Diodato : questo video di “Fai rumore” cantata dai balconi ti farà commuovere (Di giovedì 23 aprile 2020)il vincitore di Sanremo 202030disuFaidi, il vincitore di Sanremo 2020, è il terzo video musicale di un brano della settantesima edizione più visto sudopo Viceversa di Francesco Gabbani, primo in classifica con 34die Musica E il Resto Scompare di Elettra Lamborghini attualmente a quota 31. Faiè anche il più visualizzato sul canale di. “Vita Meravigliosa” ha appena raggiunto 4di ...

radiofmfaleria : Diodato - Fai rumore - hyuckles0606 : Fai rumore by Diodato - Annare12 : @SpotifyItaly Ce ne sono due che ho ascoltato in loop un po' più degli altri e almeno 4/5 volte al giorno non abbia… - radioplaytime : #rdadioplaytime: Fai Rumore - Diodato - radiolisola : #NowPlaying: Diodato - Fai rumore -

Ultime Notizie dalla rete : Diodato Fai Fai rumore di Diodato in una nuova versione acustica a Fanpage.it Music Fanpage Chi è Diodato: biografia e carriera del vincitore di Sanremo 2020

La cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta Diodato. Secondo posto per il navigato e già vincitore di una edizione del Festival Francesco Gabbani (al qu ...

Diodato canta "Roma nun fà la stupida stasera" per il compleanno della Capitale: «Mi manchi...» VIDEO

Un omaggio a Roma nel giorno del compleanno della Capitale. È quello che ha deciso di fare Diodato con un video su Twitter nel quale, accompagnato dal chitarrista Daniele Fiaschi, le ...

La cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta Diodato. Secondo posto per il navigato e già vincitore di una edizione del Festival Francesco Gabbani (al qu ...Un omaggio a Roma nel giorno del compleanno della Capitale. È quello che ha deciso di fare Diodato con un video su Twitter nel quale, accompagnato dal chitarrista Daniele Fiaschi, le ...