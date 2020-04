Covid-19, proseguono i controlli della Municipale a Benevento: due le sanzioni (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia Municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 350 controlli sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni. Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclo-pedonale di Contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di Contrada Piano Cappelle e le tre zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero Contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Sono state comminate due sanzioni amministrative, e sono stati ... Leggi su anteprima24 Covid - proseguono i controlli nel salernitano : beccato anche un bar aperto (Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimentodiffusione del-19, il Corpo di Poliziadiha effettuato nella giornata di oggi circa 350sulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. Le stesse sono state tutte identificate, e ora sono in corso gli accertamenti sulla veridicità delle loro dichiarazioni. Nel corsogiornata sono state controllate, più volte, la pista ciclo-pedonale di Contrada Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di Contrada Piano Cappelle e le tre zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero Contrada Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi. Sono state comminate dueamministrative, e sono stati ...

