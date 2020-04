Coldiretti: spesa sospesa in dono a Bambin Gesù (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma – La prima consegna della raccolta benefica realizzata con l’iniziativa la “spesa Sospesa” promossa da Coldiretti e Campagna Amica in tutta Italia sara’ effettuata venerdi’ 24 aprile alle ore 9,30 presso Casa Tudisco in via degli Aldobrandeschi 3 alle famiglie dei Bambini lungodegenti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, alla vigilia della Festa della Liberazione. Gli agricoltori di Campagna Amica consegneranno ai Bambini e alle loro famiglie, arrivate a Roma da diverse parti del Paese per seguire un percorso di cure, frutta e verdura fresca, pasta, carne, dolci e tanti altri generi di prima necessita’. Una grande azione di solidarieta’ realizzata anche grazie all’aiuto dei cittadini che hanno partecipato all’iniziativa la “spesa sospesa” donando direttamente dopo aver fatto acquisti o ... Leggi su romadailynews Coldiretti : a marzo spesa alimentare +29%

Coronavirus - Coldiretti : contro la fame arriva la “spesa del contadino”

con oltre 150 imprese di Coldiretti-Campagna Amica e un numero sempre crescente di cuochi contadini che hanno aderito, i prodotti e i piatti del territorio continuano ad arrivare direttamente nelle ...

