Borsa New York apre in deciso rialzo

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Tele) – Wall Street avvia le contrattazioni in, confermando un moderato ottimismo per la Fase 2 dell’emergenza sanitaria, a dispetto degli impatti economici che stanno emergendo dai dati in uscita in questi giorni: le richieste di sussidio hanno registrato un nuovo aumento record. L’indice Dow Jones registra un guadagno dello 0,82%; performance positiva per lo S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,04% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Inil Nasdaq 100 (+1,01%), come l’S&P 100 (1,1%). energia (+2,88%), beni industriali (+1,78%) e materiali (+1,44%) in buona luce sul listino S&P 500. Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+3,03%), Exxon Mobil (+2,83%), Boeing (+2,32%) e Caterpillar (+1,90%). Fra i peggiori United Technologies, che avvia la seduta con un -5,72%. In rosso Wal-Mart, che evidenzia ...