Bonus 800 euro Partite Iva e autonomi: quando arriva, ci sarà un limite di reddito e come ottenerlo? (Di giovedì 23 aprile 2020) I giorni passano e l’attesa sul decreto del mese di aprile del Governo cresce in una situazione sempre complicata per la pandemia globale. L’interesse riguarda, in particolare, la gestione dell’ormai famoso Bonus in favore delle Partite Iva e dei lavori autonomi (tutte le casse). Si salirà a 800 euro, dopo che nel mese di marzo la quota era quella dei 600 euro? Stando a quanto dichiarato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la conferma è che vi sarà questo incremento: “Nel decreto di aprile ci sarà un rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsto a marzo, compreso l’indennizzo per Partite Iva, autonomi e stagionali che da 600 passeranno a 800 euro“, le parole di Catalfo sul proprio profilo Facebook. Pertanto sembrano essere finite nel dimenticatoio le voci che paventavano uno slittamento ... Leggi su oasport Nuovo Decreto Aprile : slitta il Consiglio dei Ministri. Bonus 800 euro - sconto affitti e bollette - reddito di emergenza. Novità in arrivo

Il bonus partite IVA a 800 euro nel decreto Aprile

Bonus 800 euro partita iva Inps : va fatta una nuova domanda? (Di giovedì 23 aprile 2020) I giorni passano e l’attesa sul decreto del mese di aprile del Governo cresce in una situazione sempre complicata per la pandemia globale. L’interesse riguarda, in particolare, la gestione dell’ormai famosoin favore delleIva e dei lavori(tutte le casse). Si salirà a 800, dopo che nel mese di marzo la quota era quella dei 600? Stando a quanto dichiarato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, la conferma è che vi sarà questo incremento: “Nel decreto di aprile ci sarà un rifinanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali già previsto a marzo, compreso l’indennizzo perIva,e stagionali che da 600 passeranno a 800“, le parole di Catalfo sul proprio profilo Facebook. Pertanto sembrano essere finite nel dimenticatoio le voci che paventavano uno slittamento ...

Agenzia_Ansa : Dl aprile: si studia #bonus per autonomi oltre 800 euro Nuovo #decreto prolungherà tutti sostegni al reddito fino a… - CronacheNuoresi : Fondi REIS congelati: a rischio il bonus da 800 euro per molti nuoresi... - ClarissaBuccol2 : @INPS_it Già si parla di bonus da 800 euro quando dovete ancora liquidare i 600 a tante persone... andate per gradi… - infoitinterno : Decreto aprile 2020: bonus figli Rem, bonus 800 euro e CIG, vacanze - TylerDurden___1 : @masettir @Oceano91385285 @INPS_it Però per il prossimo mese sono pronti 800 euro di bonus! -