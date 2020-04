Allenamento ad alta intensità per Perisic, alla fine è stremato a terra – VIDEO (Di giovedì 23 aprile 2020) Ivan Perisic alza i giri in Allenamento: ecco l’altà intensità del croato del Bayern Monaco, che alla fine non ce la fa più – VIDEO Ivan Perisic si sta allenando alla grande, in vista del ritorno in campo della Bundesliga che si prepara ad essere il primo tra i top 5 campionati europei a riprendere a giocare. Nel VIDEO, l’ex esterno croato dell’Inter, si allena con grande intensità e verso la fine si lancia a terra, stremato dopo l’ennesimo scatto e il lavoro con la palla. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Belgio - l'ex ct esalta Mertens : "Sapevo sarebbe esploso da punta - c'è un retroscena in allenamento..." (Di giovedì 23 aprile 2020) Ivanalza i giri in: ecco l’altà intensità del croato del Bayern Monaco, chenon ce la fa più –Ivansi sta allenandogrande, in vista del ritorno in campo della Bundesliga che si prepara ad essere il primo tra i top 5 campionati europei a riprendere a giocare. Nel, l’ex esterno croato dell’Inter, si allena con grande intensità e verso lasi lancia adopo l’ennesimo scatto e il lavoro con la p. Leggi su Calcionews24.com

DevisZanaga : 47 anni fa oggi, dopo 10 anni di fidanzamento, si sposavano i miei genitori. Oggi sono impazienti perché gli hanno… - lT4_Ederson31 : RT @GOLDEN_CROWN_20: Usciamo a testa alta dalla karalis cup dopo una grande dimostrazione di forza in un girone difficile Vs @JogaBonitoI… - RTAllProClub : RT @galacticos_r3d: OGGI SERATA FANTASTICA IN @Karaliscup?? Usciamo a testa alta in semifinale dopo aver battuto ottimi team. Ottima serata… - OffSidePage_ : RT @galacticos_r3d: OGGI SERATA FANTASTICA IN @Karaliscup?? Usciamo a testa alta in semifinale dopo aver battuto ottimi team. Ottima serata… - NewsProclub : RT @galacticos_r3d: OGGI SERATA FANTASTICA IN @Karaliscup?? Usciamo a testa alta in semifinale dopo aver battuto ottimi team. Ottima serata… -

Ultime Notizie dalla rete : Allenamento alta Georgina, allenamento social con commento di Ronaldo Corriere dello Sport Allenamento ad alta intensità per Perisic, alla fine è stremato a terra – VIDEO

Ivan Perisic alza i giri in allenamento: ecco l’altà intensità del croato del Bayern Monaco, che alla fine non ce la fa più – VIDEO Ivan Perisic si sta allenando alla grande, in vista del ritorno in ...

Formula 1, alla scoperta della mente dei piloti

D’altronde, nessuno di noi nasce guidando una macchina, perciò non ci sono scorciatoie per diventare bravi nel farlo, piuttosto ci vogliono ore di allenamento nel riuscire a portare un veicolo ad alta ...

Ivan Perisic alza i giri in allenamento: ecco l’altà intensità del croato del Bayern Monaco, che alla fine non ce la fa più – VIDEO Ivan Perisic si sta allenando alla grande, in vista del ritorno in ...D’altronde, nessuno di noi nasce guidando una macchina, perciò non ci sono scorciatoie per diventare bravi nel farlo, piuttosto ci vogliono ore di allenamento nel riuscire a portare un veicolo ad alta ...