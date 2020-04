Tutti i miti economici sfatati dal coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il coronavirus è la Caporetto dell’economia mainstream, il punto di caduta dell’ideologia neoliberista e di tutte le sue derivate (principalmente europee) che si trovano ora messe in seria discussione. Il capolinea di una serie di miti duramente sfatati dalla realtà dei fatti e dall’avanzare di una crisi sanitaria, politica ed economica. Una Caporetto a cui non farà seguito una Vittorio Veneto,perché è la seconda in un decennio dopo che già la Grande Recessione aveva messo in dubbio la veridicità dei dogmi narrati nei trent’anni precedenti. Come ha scritto Giuseppe Gagliano commentando l’opera di uno studioso del calibro di Luciano Gallino la teoria neoliberista si fonda su tre parametri: “i mercati sono perfettamente in grado di autoregolarsi, il capitale ... Leggi su it.insideover Coronavirus - nel confronto con Emilia e Veneto tutti i limiti del sistema lombardo

Tirrenia blocca tutti i collegamenti per Sardegna - Sicilia e Tremiti

Giorgio Gori vs Sanità Lombardia/ "Mostrati tutti i limiti" - Lega : "Si vergogni" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ilè la Caporetto dell’economia mainstream, il punto di caduta dell’ideologia neoliberista e di tutte le sue derivate (principalmente europee) che si trovano ora messe in seria discussione. Il capolinea di una serie diduramentedalla realtà dei fatti e dall’avanzare di una crisi sanitaria, politica ed economica. Una Caporetto a cui non farà seguito una Vittorio Veneto,perché è la seconda in un decennio dopo che già la Grande Recessione aveva messo in dubbio la veridicità dei dogmi narrati nei trent’anni precedenti. Come ha scritto Giuseppe Gagliano commentando l’opera di uno studioso del calibro di Luciano Gallino la teoria neoliberista si fonda su tre parametri: “i mercati sono perfettamente in grado di autoregolarsi, il capitale ...

limesonline : Per il #NataleDiRoma Le origini del mito - Miti_Vigliero : @RobertoCucchi1 ????a tutti e due - jacopogiliberto : RT @albemutti: @recifar @jacopogiliberto @chiaralessi @paoloigna1 @Miti_Vigliero @silvianalon no, è vero. in tutti i dolci confezionati tip… - albemutti : @recifar @jacopogiliberto @chiaralessi @paoloigna1 @Miti_Vigliero @silvianalon no, è vero. in tutti i dolci confezi… - leo1976na : RT @leo1976na: Le idee fondanti potranno essere differenti..i miti oppure gli eroi a cui inneggiamo potranno essere diversi..ma siamo tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti miti "L'immunità di gregge è un mito": i risultati dello studio australiano L'Unione Sarda Coronavirus. “Ecco perché l’immunità di gregge è un mito”. La conferma degli scienziati

Responsabile del progetto Raina MacIntyre, a capo del Programma di ricerca sulla biosicurezza dell’Università del New South Wales. “L’immunità di gregge – scrive – è un mito. Ha una connotazione di ...

Il mito svizzero demolito dal virus

Il mito della perfezione svizzera crolla sotto l’impatto del virus maledetto ... Basti pensare che in Svizzera gli operatori sanitari ancora giravano tutti quanti senza mascherine o presidi di ...

Responsabile del progetto Raina MacIntyre, a capo del Programma di ricerca sulla biosicurezza dell’Università del New South Wales. “L’immunità di gregge – scrive – è un mito. Ha una connotazione di ...Il mito della perfezione svizzera crolla sotto l’impatto del virus maledetto ... Basti pensare che in Svizzera gli operatori sanitari ancora giravano tutti quanti senza mascherine o presidi di ...