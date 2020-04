Trapani, Come ottenere indicazioni su: Tamponi, e protocollo di fine quarantena (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tutti i cittadini interessati ad avere indicazioni sulle modalità di registrazione per eseguire il protocollo sanitario fine quarantena, notizie sui Tamponi, indicazioni sul protocollo Covid-19, dichiarazioni di arrivo da altro territorio, richieste test covid-19, possono contattare l’Asp inviando una mail a: epidemiologiaTrapani@gmail.com; uocspemp@gmail.com; uocpemp@aspTrapani.it; uocspemp@gmail.com, oppure inviando un sms al: 348 2297435 o telefonando al numero fisso del Dipartimento di Prevenzione: 0923. 543027 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. L'articolo Trapani, Come ottenere indicazioni su: Tamponi, e protocollo di fine quarantena puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tutti i cittadini interessati ad averesulle modalità di registrazione per eseguire ilsanitario, notizie suisulCovid-19, dichiarazioni di arrivo da altro territorio, richieste test covid-19, possono contattare l’Asp inviando una mail a: epidemiologia@gmail.com; uocspemp@gmail.com; uocpemp@asp.it; uocspemp@gmail.com, oppure inviando un sms al: 348 2297435 o telefonando al numero fisso del Dipartimento di Prevenzione: 0923. 543027 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. L'articolosu:, edipuoi vederlo su: Tvio

Ultime Notizie dalla rete : Trapani Come Tamponi e fine quarantena, ecco come contattare l'Asp di Trapani InSanitas.it Trapani, in clinica 5 test negativi Si attende l'esito di 60 tamponi

Lo ha reso noto l'Asp di Trapani. I pazienti sono stati sottoposti al tampone naso faringeo e l'esito è per tutti, di completa negatività. Sono stati sottoposti al tampone per la diagnosi anti C ...

Coronavirus, stabile la situazione in provincia di Trapani (92 positivi). In Sicilia meno ricoveri e più guariti

Sono 92 i positivi totali al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono così distribuiti nei vari comuni ... L'eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di ...

Sono 92 i positivi totali al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono così distribuiti nei vari comuni ... L'eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di ...