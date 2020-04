Roma, Kolarov: «Ecco il mio segreto sulle punizioni» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Aleksandar Kolarov, terzino della Roma e specialista sui calci piazzati, racconta i suoi segreti: Ecco le sue parole Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, si racconta i microfoni di DAZN. Ecco le sue parole relative alle punizioni. punizioni – «Ci vuole il talento, il piede ma dipende tanto da come ti alleni. Penso sia troppo importante la rincorsa. Se mi metto bene col corpo vedo la barriera, il portiere e cerco di mettermi bene per mettere bene il piede, così il pallone lo prendo come voglio io. Se mi metto bene, se mi sento comodo quando prendo la rincorsa ci sono tante possibilità che il portiere la prenda dalla rete». PUNIZIONE PREFERITA – «Se devo sceglierne una, mi è piaciuta tanto quella con il Bologna. Era una partita che dominavamo e, dopo un paio di minuti nel secondo temp,o l’ho aperta io e poi l’abbiamo vinta ... Leggi su calcionews24 Roma - Kolarov : il serbo è da record su calcio piazzato

