Milan col coeur in man

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quale sarà il futuro della ristorazione? Alzi la mano chi non ha letto questa domanda sui media in questo periodo di programmazione della ripresa post lockdown; di fase due riferita anche alla ristorazione si fa un gran parlare, con scenari che descrivono una riapertura, quella sì, ma non certo un ritorno alla piena normalità, non da subito. Sacrosanta è la salvaguardia dei posti di lavoro per far sopravvivere i locali che oggi sono forzatamente chiusi: non si tratta solo di salvare insegne, luoghi velleitari o edonismi da celebrity chef. C’è fatica dietro una cucina, tanta, e storie di brigate numerose, silenziose e operose, di persone e di famiglie il cui futuro è incerto. In questa fase di fermo molti chef non sono stati affatto fermi. Locali chiusi, è vero, ma gli esempi di operosità e di solidarietà sono stati ...