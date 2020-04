“Madonna non ascolta più nessuno, sta esagerando”: le rivelazioni dei suoi amici ed ex collaboratori (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Madonna non ascolta più nessuno, sta esagerando”. È quanto ha riferito un insider a Page Six, rivelando assieme ad altri suoi amici ed ex collaboratori alcuni retroscena sulla popstar. Tra questi c’è anche Brad Jeffries, suo amico e storico coreografo (suo il tour “Like a Virgin”), che pur non lavorando più al suo fianco ha spiegato di aver notato di recente un cambiamento nel suo atteggiamento, cosa che l’ha molto deluso. “In questo momento sembra sprofondare nella sua follia. Difendo il suo diritto a dormire con i 25enni perché se fosse un ragazzo di 61 anni che dorme con donne di 25 anni nessuno batterebbe ciglio. Ma il modo in cui lo fa sembra un po’ disperato”. E ancora: “L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso – ha raccontato -. È ... Leggi su ilfattoquotidiano “Madonna non ascolta più nessuno - sta esagerando” : parlano amici ed ex collaboratori (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Madonna nonpiù, sta esagerando”. È quanto ha riferito un insider a Page Six, rivelando assieme ad altried ex collaboratori alcuni retroscena sulla popstar. Tra questi c’è anche Brad Jeffries, suo amico e storico coreografo (suo il tour “Like a Virgin”), che pur non lavorando più al suo fianco ha spiegato di aver notato di recente un cambiamento nel suo atteggiamento, cosa che l’ha molto deluso. “In questo momento sembra sprofondare nella sua follia. Difendo il suo diritto a dormire con i 25enni perché se fosse un ragazzo di 61 anni che dorme con donne di 25 annibatterebbe ciglio. Ma il modo in cui lo fa sembra un po’ disperato”. E ancora: “L’ho adorata, l’abbiamo fatto tutti. Lo faccio ancora, ma sono deluso – ha raccontato -. È ...

