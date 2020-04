Il coronavirus miete un’altra vittima eccellente: la comunicazione scientifica. Ecco gli errori da evitare (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Emanuele Bompan Tra le tante vittime del coronavirus va annoverata anche la comunicazione scientifica. Dal virus che “vola nell’aria per ore” al 5G che per voce di “esperti” diventa il motore della pandemia, con tanto di decine di attacchi a centraline in Gran Bretagna, passando per una galassia di cure ipotetiche vendute come miracolose. Giornalisti, pseudo-opinionisti ed esperti, presi dalla drammatica foga dell’urgenza, in numerosi casi hanno violato il principio di precauzione della comunicazione scientifica. I cittadini, attanagliati dalle paure hanno dimenticato l’adagio “il modo in cui cerchiamo e condividiamo informazioni può migliorare o peggiorare le cose”. Ci siamo fatti contagiare dall’estrema smania mediatica: chi a pubblicare una notizia ad ogni costo e prima di tutti – più scandalosa tanto ... Leggi su ilfattoquotidiano Quattro regioni chiedono la Fase 2. Il Coronavirus però continua a contagiare e a mietere vittime. I malati calano ma sono ancora oltre 106mila. Brusaferro (Iss) : “Trend discendente ma stiamo molto attenti”

Non solo Coronavirus : in Africa l’Ebola continua a mietere vittime

Tra le tante vittime del coronavirus va annoverata anche la comunicazione scientifica. Dal virus che “vola nell’aria per ore” al 5G che per voce di “esperti” diventa il motore della pandemia, con ...

Emergenza Covid-19, quattro nuovi contagiati in Basilicata

Intanto il Covid-19 miete una vittima lucana fuori regione Sono quattro di cui tre a Matera e uno a Grassano i nuovi contagiati da Coronavirus in Basilicata, su un totale di 570 tamponi effettuati ...

