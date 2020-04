I medici attaccano la Lombardia: “Il piano per la Fase 2 è inconsistente” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Duro attacco dei medici di famiglia alla regione Lombardia in merito alla Risoluzione sulla Fase 2 approvata dal Consiglio regionale: nel documento firmato da Paola Pedrini, segretario della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) si legge come il piano per la Fase 2 non faccia altro che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità. "Registriamo l'assenza di un'analisi degli errori, sempre doverosa da parte di chi ha la responsabilità - si legge - e l'onere di gestire un'organizzazione complessa, soprattutto in corso di eventi catastrofici". Leggi su milano.fanpage Massimiliano - 22 anni - perde il braccio in un incidente : i medici glielo ‘riattaccano’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Duro attacco deidi famiglia alla regionein merito alla Risoluzione sulla2 approvata dal Consiglio regionale: nel documento firmato da Paola Pedrini, segretario della Fimmg (Federazione italianadina generale) si legge come ilper la2 non faccia altro che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità. "Registriamo l'assenza di un'analisi degli errori, sempre doverosa da parte di chi ha la responsabilità - si legge - e l'onere di gestire un'organizzazione complessa, soprattutto in corso di eventi catastrofici".

Gli ospedali sono stati i focolai di contagio più attivi, le case di riposo sono diventate prigioni e i medici di base sono stati mandati in prima linea senza ... Il motivo è presto detto: vietato per ...

seguiti a ruota da medici e personale sanitario che lavorano 15 ore al giorno. E poi tutti noi, quelli che credono nella politica e col voto delegano un proprio rappresentante (profumatamente pagato) ...

