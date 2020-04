Gandolfini, 200 euro al mese per ogni figlio che resta a casa (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Il Governo non sta minimamente guardando alla crisi sociale causata dall’epidemia in ottica familiare. In Italia ci sono 12 milioni di famiglie con 8,4 milioni di figli a carico in età scolastica: se le scuole restano chiuse, chi terrà i minori? Non si può dire ai genitori di tornare a lavorare sen Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 aprile 2020) «Il Governo non sta minimamente guardando alla crisi sociale causata dall’epidemia in ottica familiare. In Italia ci sono 12 milioni di famiglie con 8,4 milioni di figli a carico in età scolastica: se le scuoleno chiuse, chi terrà i minori? Non si può dire ai genitori di tornare a lavorare sen

I genitori devono poter lavorare, a stipendio pieno, senza abbandonare i figli per strada, e per questo servono subito misure concrete: 1) assegno di 200 euro mensili per ogni figlio 0-15 anni ...

I genitori devono poter lavorare, a stipendio pieno, senza abbandonare i figli per strada, e per questo servono subito misure concrete: 1) assegno di 200 euro mensili per ogni figlio 0-15 anni ...