Gabbiadini | «Siamo come leoni in gabbia ma sapremo rialzarci»

(Di mercoledì 22 aprile 2020)racconta la sua positività: «Ho avuto paura di poterlo contagiare ai familiari. Adesso sto bene,insieme» Manoloè stato il primo giocatore della Sampdoria accertato ad aver contratto il Coronavirus. L’attaccante blucerchiato si è raccontato ai microfoni del Corriere dello Sport: CONDIZIONI DI SALUTE – «Adesso sto bene, ho avuto un po’ di febbre e tosse per 5-6 giorni nella prima settimana. Non sentivo gli odori e avevo un forte mal di schiena, ma nel complesso era tutto sopportabile. Prima della telefonata del dottor Baldari ero convinto di non avere il virus, poi mi ha detto della positività e ci sono rimasto male. Il mio pensiero era di poterlo trasmettere a mia moglie e i miei figli, ma per fortuna non è successo» CORONAVIRUS – ...