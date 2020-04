Feltri: "I meridionali sono inferiori". De Giovanni lo porta in tribunale (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Io non credo nei complessi di inferiorità, credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori”. Hanno suscitato molta indignazione le parole pronunciate da Vittorio Feltri nel corso della trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. L’Usigrai e l’ordine dei giornalisti della Campania hanno fatto un esposto all’ordine dei giornalisti della Lombardia. Ma il direttore di Libero dovrà rispondere delle sue parole anche in tribunale.“Lo scrittore Maurizio De Giovanni e il Senatore Sandro Ruotolo hanno conferito mandato all’Avv. Prof. Francesco Barra Caracciolo di promuovere ogni azione giudiziaria sia in sede civile che penale (con riferimento alla Legge Mancino n. 122/1993 che punisce le manifestazioni di odio anche verbale nei confronti delle persone) a tutela dei diritti fondamentali delle persone della Campania e del ... Leggi su huffingtonpost L’ordine dei giornalisti (prima della frase sui meridionali inferiori) dice che Feltri è un seminatore d’odio

