Earth Day, oggi è la cinquantesima giornata dedicata alla Terra: tutte le iniziative online (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cinquant’anni fa le Nazioni Unite istituivano la giornata della Terra, l’Earth Day, sulla spinta dei movimenti giovanili americani che chiedevano una nuova attenzione alle questione ambientali. Era il 1970, e il decennio si apriva sulla spinta delle proteste contro lo sfruttamento delle risorse e al costo del progresso e dell’industrializzazione selvaggia. oggi, mezzo secolo di lotte per l’ambiente dopo, dalle marce agli scioperi del venerdì, le celebrazioni nei 193 Paesi aderenti diventano virtuali: la pandemia mondiale ha costretto ad annullare le manifestazioni fisiche e a cambiare le priorità, ma l’Earth Day verrà comunque celebrato con maratone online, flash mob virtuali e interventi in diretta streaming, come Barack Obama, Leonardo Di Caprio e Greta Thurnberg. Il tema centrale della giornata, quest’anno, è il ... Leggi su ilfattoquotidiano Google Earth Day : la nostra Terra vista dall'alto

