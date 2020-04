Earth day | la battaglia tra un avvocato e un colosso chimico al centro di un film

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Siamo riusciti a vederlo all’anteprima per la stampa, poi i cinema sono stati chiusi per l’emergenza sanitaria coronavirus. Il drammatico e coraggiosoCattive Acque denuncia lo scandalo della Dupont, ilche ha sciolto nelle acque dell’Ohio e della Virginia il tossico Teflon, uccidendo uomini e bestie. Tutte le nostre padelle antiaderenti sono ricoperte di questa sostanza chimica, che potenzialmente noi ingeriamo ogni volta che ci facciamo un uovo strapazzato o rosoliamo una salsiccia. Secondo le stime di National Health and Nutrition Examination Survey, il 99% degli americani ha la tossina Teflon in corpo. Già nel 2006 sono stati scoperti i suoi effetti cancerogeni, ma la Dupont ha continuato a produrla. Solo dal 2015 è stato eliminato dalla produzione, per limitare l’inquinamento ambientale. L’intera popolazione globale ...