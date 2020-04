Djokovic-Fognini gag su Instagram Nole | Mi ritirerò a 50 anni e canta con

Gazzetta_it : Fognini-Djokovic show su Instagram. L'azzurro: 'Mio figlio sarà più forte del tuo' - SkySport : Djokovic scherza con Fognini: 'Giocherò fino a 50 anni'. Poi spunta Fiorello su Instagram - TennisWebMag : Argomenti impegnativi ieri nella diretta Instagram tra Novak Djokovic e Fabio Fognini. I due amici hanno parlato di… - livetennisit : La diretta Instagram di Novak Djokovic e Fabio Fognini. Tanti gli argomenti trattati (Video) - FranceValerio : RT @Ubitennis: Altro 'Instashow' di Djokovic: parla di meditazione con Fognini e canta con Fiorello -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic Fognini

Da una parte il numero uno del mondo Novak Djokovic, dall'altra Fabio Fognini. Non c'è una rete a dividerli, non è una partita di tennis, ma una diretta Instagram show un po' in inglese e un po' in ...Dopo la challenge di Federer e le sfide casalinghe tra Fognini e Pennetta, ieri a divertire fan e follower, oltre al tennista azzurro è stato anche il numero 1 al mondo Novak Djokovic, che si è dunque ...