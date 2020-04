Daisy | il robot di Apple che ricicla gli iPhone

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 22 aprile 2020) L’emergenza coronavirus non può e non deve farci dimenticare le altre, fondamentali sfide che abbiamo di fronte. Quella basilare è dare un futuro sostenibile al pianeta Terra. Oggi si celebra la giornata internazionale dedicata alla salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi. La ricorrenza per la Terra compie cinquant’anni, è stata infatti uno dei primi appuntamenti mondiali di questo genere, istituito nel 1970.